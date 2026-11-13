Pediapharm legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pediapharm stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Pediapharm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 40.7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pediapharm 34.1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch