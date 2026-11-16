Peckas naturodlingar (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Peckas naturodlingar (B) hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Peckas naturodlingar (B) ein EPS von -0.090 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Peckas naturodlingar (B) im vergangenen Quartal 29.8 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peckas naturodlingar (B) 22.0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch