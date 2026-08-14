Pearl Polymers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pearl Polymers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.40 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pearl Polymers ein EPS von 1.72 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch