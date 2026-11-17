Pearl Diver Credit Company hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.530 USD je Aktie erzielt worden.

Pearl Diver Credit Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch