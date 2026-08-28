Pearl Diver Credit Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pearl Diver Credit Company hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1.9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 65.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pearl Diver Credit Company 5.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch