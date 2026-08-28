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28.08.2026 06:37:00
Pearl Diver CR: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pearl Diver CR hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Pearl Diver CR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.430 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 65.07 Prozent auf 1.9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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