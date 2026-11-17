Pearl Diver CR liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pearl Diver CR die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pearl Diver CR hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch