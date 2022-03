Peach Propery-Aktie legt zu: Peach Property schüttet nach Rekordzahlen mehr Geld an Aktionäre aus - Klimaneutralität geplant

Die Dividende soll um 3 Rappen Franken auf 0,33 Franken erhöht werden

Peach Property steigerte im Geschäftsjahr 2021 den Gewinn nach Steuern um 58 Prozent auf 201 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dies sei der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Entscheidende Treiber waren dabei Zukäufe sowie die daraus generierten Skaleneffekte.

Die Nettomieteinnahmen konnten so auf 106,8 Millionen Franken fast verdoppelt werden. Der im operativen Geschäft generierte Cashflow (FFO 1), eine der zentralen Kenngrössen für die operative Leistung von Immobilienunternehmen, wurde mit 11,1 Millionen Franken mehr als verdoppelt.

Damit entsprechen die am Dienstag veröffentlichten Zahlen im Wesentlichen den Anfang Februar gemeldeten, vorläufigen Zahlen.

Der Immobilienbestand stieg durch den Erwerb von rund 4300 Wohnungen auf über 27'400 Wohneinheiten. Der Marktwert des Gesamtportfolios stieg auf 2,7 Milliarden Franken nach 2,1 Milliarden im Vorjahr. Auch dies sei ein neuer Höchstwert. Dazu hätten Zukäufe und Aufwertungen des Bestands gleichermassen beigetragen.

Ausserdem konnte das Unternehmen den Verschuldungsgrad (LTV) auf rund 51,9 von 57,8 Prozent im Vorjahr senken. Dieser Wert soll noch weiter auf unter 50 Prozent gedrückt werden.

Positiv für 2022

Im laufenden Geschäftsjahr 2022 will Peach Property weiter wachsen. Mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen und B-Städten rechnet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr mit einer "dynamischen" Marktentwicklung. Dabei werde man weiterhin eine Akquisitionsstrategie verfolgen.

Für 2022 stellt Peach Nettomieteinnahmen von 113 bis 117 Millionen Franken in Aussicht. Beim FFO I würden 18 bis 21 Millionen Franken erwartet.

Klimaneutral bis 2050

Peach Property verpflichte sich zur Klimaneutralität des Immobilienbestands bis im Jahr 2050, heisst es weiter. Als Zwischenschritt werde bis 2030 angestrebt, die CO2-Intensität deutlich auf unter 30 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter zu senken.

Um den ökologischen Fussabdruck zu verbessern, würden die Modernisierungs- und Sanierungsaktivitäten verstärkt und dazu ein entsprechendes Investitionsprogramm aufgelegt. Laut früheren Angaben sollen die Investitionen in Modernisierungen des Immobilienbestandes in diesem Jahr auf über 70 Millionen Franken erhöht werden.

Zusätzlich soll im Jahr 2022 erstmals eine Bewertung durch eine ESG-Ratingagentur vorgenommen werden.

Peach Property will klimaneutral werden

Peach Property will die CO2-Emissionen ihres Portfolios deutlich reduzieren. Bis 2050 peilt das Unternehmen im Immobilienbestand Klimaneutralität an. Als Zwischenschritt will die Firma bis 2030 die CO2-Intensität deutlich unter 30 Kilogramm pro Quadratmeter senken.

Dies geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den die Immobilienfirma am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach liegt die CO2-Intensität des Portfolios (Scope 1 und 2) bei aktuell 34,5 Kilogramm pro Quadratmeter. 2021 erworbene Liegenschaften wurden dabei nicht berücksichtigt.

Um den CO2-Fussabdruck zu verringern, will das Unternehmen die Modernisierungs- und Sanierungsaktivitäten verstärken. Laut früheren Angaben sollen die Investitionen in Modernisierungen des Immobilienbestandes in diesem Jahr auf über 70 Millionen Franken erhöht werden.

Gemäss einer internen Auswertung entfallen 88 Prozent der Emissionen des Portfolios auf die Energieträger Erdgas, Öl und Fernwärme. Bei der Dekarbonisierung will sich das Unternehmen auf das Thema Wärme fokussieren. Als wichtige Massnahmen sieht das Unternehmen die Umstellung auf CO2-neutrale Wärmeversorgung und Verbesserungen der Gebäudehüllen.

Ziele setzt sich das Unternehmen auch im eigenen Betrieb. Bis 2023 sollen mindestens drei Viertel der Fahrzeug batterieelektrisch betrieben werden. Aktuell machen E-Fahrzeuge 45 Prozent der Flotte aus.

