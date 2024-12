Peach Property: Steinbauer kündigt Rücktritt aus der Geschäftsleitung an

Andreas Steinbauer, Head of Letting & Sales und Mitglied der Geschäftsleitung, scheide per Ende März 2025 "im besten gegenseitigen Einvernehmen" aus dem Unternehmen Peach Property aus, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Er ist laut den Angaben seit 2009 bei der Gesellschaft tätig und habe bei Aufbau und der Ausrichtung der Gesellschaft eine wichtige Rolle gespielt, heisst es.

Zürich (awp)