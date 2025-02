Peach Property Group ernennt Stefanie Koch zur neuen Chief Operating Officer - Aktie steigt

Koch wird ihre neue Position am 15. März antreten, wie die Immobiliengruppe am Donnerstagabend bekannt gab. Sie sei für die Weiterentwicklung der operativen Performance sowie die digitale Infrastruktur verantwortlich.

Koch bringt über 15 Jahre Führungserfahrung in der Immobilienbranche mit. Zuletzt war sie den Angaben zufolge bei der deutschen Ritterwald Unternehmensberatung tätig. Davor verantwortete sie als Geschäftsführerin der Deutsche Wohnen Immobilien Management GmbH ein Portfolio von 165'000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Gleichzeitig wird Holger Franz zum Generalbevollmächtigten der deutschen Gesellschaften der Gruppe bestellt. Der Volljurist war zuletzt in führenden Positionen bei PropTech-Startups tätig und seit Mitte 2024 bei Peach Property Group an der Umsetzung einer grossen Portfolio-Transaktion sowie der Kapitalerhöhung beteiligt.

Anteilsscheine der Peach Property Group gewinnen am Freitag an der SIX zeitweise 1,21 Prozent auf 8,34 Franken.

Zürich (awp)