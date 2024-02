Peach Property Group-Aktie gibt nach: Peach Property-CFO Arsan scheidet zu Ende August aus

Der jetzige Amtsinhaber Thorsten Arsan wird die Immobilienfirma per Ende August 2024 verlassen.

Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend mit. Arsan war während der vergangenen drei Jahre CFO der auf Wohnimmobilien in mittelgrossen deutschen Städten fokussierten Gesellschaft. Ein neuer CFO soll "in Kürze" präsentiert werden, heisst es.

Deutscher Immobiliensektor in der Krise

Kürzlich informierte Peach Property über tiefrote Zahlen im vergangenen Geschäftsjahr. Grund dafür sind hohe Abwertungen auf dem Portfolio. Insgesamt werde der Verlust vor Steuern voraussichtlich rund 230 Millionen Euro betragen. Operativ hat Peach laut eigenen Angaben dagegen das bisher beste Ergebnis erzielt.

Seit der Zinswende steht der deutsche Immobilienmarkt massiv unter Druck, denn höhere Zinsen bedeuten einen tieferen Wert einer Immobilie. Darunter leidet laut aktuellen Angaben des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) vor allem der Gewerbeimmobiliensektor. Dieser ist im vierten Quartal 2023 um 12 Prozent eingebrochen. Etwas weniger deutlich gefallen sind mit minus 6 Prozent die Preise für Wohnimmobilien.

An der SIX geben die Papiere zeitweise um 4,04 Prozent nach auf 10,46 Schweizer Franken.

