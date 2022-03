Peach Property bietet in Deutschland Wohnraum für Flüchtlinge zur Anmietung an

Zürich (awp) - Peach Property stellt den Kommunen in Deutschland Wohnraum für Flüchtlinge zur Anmietung zur Verfügung. Man habe Kontakt mit den zuständigen Behörden beispielsweise in Dortmund, Essen oder Bremen aufgenommen, teilte das Immobilienunternehmen am Freitag mit.

Den Kommunen würden Übersichten mit sofort verfügbaren Wohnungen zugestellt, zudem stünden erfahrene Ansprechpartner zur Verfügung. Peach könne auf Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise 2015 zurückgreifen, heisst es.

dm/uh