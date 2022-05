Peach Property bestätigt Prognose 2022: Nettomieteinnahmen von 113-117 Mio

Das Immoblilienunternehmen Peach Property hat am Freitag an seiner Generalversammlung die Prognosen für das Gesamtjahr 2022 trotz der aktuellen Marktunsicherheiten bestätigt: Die Gesellschaft erwartet währungsbereinigte Nettomieteinnahmen in Höhe von 113 bis 117 Millionen Franken und ein operatives Betriebsergebnis (FFO I) in Höhe von 18 bis 21 Millionen.

An der GV stimmten die Aktionäre für die Dividendenerhöhung um 10 Prozent auf 0,33 Franken je Aktie, wie Peach Property am Freitagabend bekannt gab. Zudem bewilligten sie die ordentliche Kapitalerhöhung aus Kapitaleinlagereserven durch Erhöhung des Nennwerts der Aktien von 1 auf 30 Franken. Das nominale Aktienkapital beträgt somit neu 506,5 Millionen Franken.

Der Stimm- und Kapitalanteil der Aktionäre verändert sich dadurch nicht. Es werden zudem keine neuen Aktien geschaffen und es fliessen keine weiteren Mittel zu. Die Peach Property Group strebt mit diesem Schritt eine höhere Flexibilität für künftige Ausschüttungen an die Aktionäre an.

Wie im Vorjahr genehmigten die Aktionäre zudem die Erhöhung des bedingten Kapitals um rund 250 Millionen auf neu 252 Millionen Franken sowie die Schaffung von genehmigtem Kapital von maximal 252 Millionen Franken. Damit könne Peach Property weiterhin schnell auf Kaufgelegenheiten reagieren und ihre Wachstumsstrategie fortsetzen, hiess es.

Auch die Wahlen gingen glatt über die Bühne: Die Aktionäre wählten Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti sowie die weiteren Mitglieder des Gremiums, Peter Bodmer, Christian De Prati, Kurt Hardt und Klaus Schmitz, für ein weiteres Jahr wieder.

