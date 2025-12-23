|
23.12.2025 07:48:36
Peach Property bereinigt Portfolio und erzielt damit 40 Millionen Euro
Zürich (awp) - Peach Property bereinigt sein Portfolio. Rund 2000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in 25 Städten wurden an einen institutionellen Investor veräussert.
Der Verkauf von rund 38 Prozent des nicht-strategischen Portfolios sorge für einen Netto-Liquiditätszufluss im Umfang von über 40 Millionen Euro, teilte die Immobiliengesellschaft am Dienstag mit. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er liege aber unterhalb des bilanzierten Immobilienwertes.
Der Grossteil der Objekte liege in Nordrhein-Westfalen, heisst es weiter. Weitere Objekte befänden sich in Süddeutschland und in Region Bremen. Das Unternehmen will zeitnah weitere Teile des nicht-strategischen Portfolios veräussern, wie es im Communiqué weiter heisst.
dm/rw
Analysen zu Peach Property Group AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung vor Weihnachten: Asiens Märkte zurückhaltend
Am Dienstag tendieren die wichtigsten Indizes in Fernost teils wenig verändert.