Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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21.09.2026 07:45:37
Peach Property Aktie: Rückkauf von Hybridanleihe im Fokus
Peach Property hat im Rahmen eines öffentlichen Rückkaufangebots eine Hybridanleihe im Nennwert von 4,65 Millionen Franken zurückgekauft.
Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 105,2 Prozent teilte die Immobiliengesellschaft am Montag mit. Damit reduziere sich der ausstehende Gesamtnennbetrag der Hybridanleihe auf 41,32 Millionen Franken. Die Auszahlung an die teilnehmenden Anleiheinvestoren sei für den 23. September 2026 vorgesehen.
Zürich (awp) -
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