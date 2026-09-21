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Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366

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Rückkaufangebot 21.09.2026 07:45:37

Peach Property Aktie: Rückkauf von Hybridanleihe im Fokus

Peach Property Aktie: Rückkauf von Hybridanleihe im Fokus

Peach Property hat im Rahmen eines öffentlichen Rückkaufangebots eine Hybridanleihe im Nennwert von 4,65 Millionen Franken zurückgekauft.

Peach Property Group
4.53 CHF -2.87%
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Peach Property hat im Rahmen eines öffentlichen Rückkaufangebots eine Hybridanleihe im Nennwert von 4,65 Millionen Franken zurückgekauft. Der Kaufpreis lag je nach Angebot zwischen 102 und 107 Prozent des Nennwerts, einschliesslich aufgelaufener und aufgeschobener Zinsen.

Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 105,2 Prozent teilte die Immobiliengesellschaft am Montag mit. Damit reduziere sich der ausstehende Gesamtnennbetrag der Hybridanleihe auf 41,32 Millionen Franken. Die Auszahlung an die teilnehmenden Anleiheinvestoren sei für den 23. September 2026 vorgesehen.

Zürich (awp) -

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Peach Property: Rote Zahlen auch in 2025 - strategische Fortschritte stützen

Bildquelle: Peach Property Group
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