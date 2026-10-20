Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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20.10.2026 07:51:36
Peach Property-Aktie: Personeller Neustart nach strategischem Umbau
Beim Immobilienunternehmen Peach Property kommt es zu einem grösseren Führungswechsel.
Klinck scheide bereits Ende Oktober aus der Geschäftsleitung aus, teilte Peach Property am Dienstag mit. Er verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen. Der seit 2024 amtierende CEO soll die Gesellschaft weiterhin beim Verkauf von Immobilien beraten, die nicht mehr zur Strategie gehören.
Zahn, ebenfalls seit 2024 im Amt, übernimmt neu die Funktion des exekutiven Verwaltungsratspräsidenten. Eine direkte Nachfolge für Klinck als CEO wurde nicht angekündigt.
Gleichzeitig wird Rita Sprenger per Anfang November neue Finanzchefin. Sie arbeitet seit 2021 für Peach Property und leitete zuletzt den Finanzbereich. Gemeinsam mit der operativen Chefin Stefanie Koch und dem Rechtschef Holger Franz übernimmt sie die Geschäftsführung. Bisher hatte Klinck diese Aufgabe in Personalunion inne.
Der Führungswechsel folgt auf einen umfassenden Konzernumbau. Unter Klinck refinanzierte Peach Property laut eigenen Angaben Schulden von rund einer Milliarde Euro und verkaufte etwa 8000 Wohnungen, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehörten. Die Verschuldungsquote sank dadurch von über 50 auf rund 45 Prozent.
Peach Property mit Sitz in Zürich ist auf Mietwohnungen in Deutschland spezialisiert.
to/ra
Zürich (awp)
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