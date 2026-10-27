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27.10.2026 20:36:36
Peach Property-Aktie: Moody's stuft Rating hoch auf "B1"
Die Ratingagentur Moody's hat das Corporate Family Rating (CFR) für die Immobiliengesellschaft Peach Property Group auf "B1" von zuvor "B2" erhöht.
Die Anpassung berücksichtige die Fortschritte von Peach Property Group bei der Devestition von nicht strategischen Liegenschaften und bei der Reduktion der Schulden, heisst es zur Begründung. Ausserdem habe sich die operative Performance beim strategischen Portfolio verbessert.
cf/
London (awp)
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