Peach Property-Aktie: Moody's stuft Rating hoch auf "B1"

Der Ausblick wurde gleichzeitig auf "stabil" von "positiv" angepasst, wie die Ratingagentur am Dienstag mitteilte.

Die Anpassung berücksichtige die Fortschritte von Peach Property Group bei der Devestition von nicht strategischen Liegenschaften und bei der Reduktion der Schulden, heisst es zur Begründung. Ausserdem habe sich die operative Performance beim strategischen Portfolio verbessert.

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London (awp)