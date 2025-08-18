Peach Property-Aktie: Moody's prüft mögliche Heraufstufung

Das Kreditrating der Immobiliengesellschaft wurde auf "Review for Upgrade" gesetzt. Aktuell lautet die Einstufung "B3" mit einem negativen Ausblick.

Als Grund für den Meinungsumschwung nennt Moody's am Montag die zuletzt gemeldete Unterzeichnung eines neuen langfristigen gesicherten Finanzierungsvertrags. Dieser ermögliche unter anderem die Rückzahlung einer im November 2025 fälligen Anleihe.

Moody's prüfe nun, ob die Transaktionen wie geplant umgesetzt werden könne und die operative Performance die Kreditqualität nachhaltig unterstütze. Vor wenigen Tagen hatte bereits Fitch eine Hochstufung von Peach Property in Aussicht gestellt.

