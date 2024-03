Peach Property-Aktie legt kräftig zu: Peach Property ernennt Gerald Klinck zum neuen Chef

Zudem haben Ankeraktionäre neue Aktien gezeichnet.

Zum 15. April wird Gerald Klinck die Aufgaben als CEO und gleichzeitig auch als Finanzchef übernehmen. Dann werde sich Klaus Schmitz als exekutiver Verwaltungsratspräsident zurückziehen und sich einzig seinen Aufgaben als Verwaltungsratspräsident widmen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Klinck bringt den Angaben zufolge mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche in Deutschland mit. Seit 2020 ist er CEO und CFO der auf Pflegeimmobilien spezialisierten Cureus GmbH, davor war er in verschiedenen leitenden Funktionen bei TLG Immobilien, Vonovia und der Deutschen Wohnen Gruppe tätig.

Demnächst soll auch ein neuer Verwaltungsrat bekannt gegeben werden, über den an der kommenden Generalversammlung dann abgestimmt werden kann.

Ankeraktionäre zeichnen neue Anteile

Ferner gab Peach Property bekannt, dass Ankeraktionäre rund 1,93 Millionen neue Aktien aus dem Kapitalband gezeichnet haben. Die Zeichnung erfolgte unter Ausschluss von Bezugsrechten. Das Emissionsvolumen lag bei rund 17 Millionen Franken.

Die Mittel aus der Aktienkapitalerhöhung sollen wie bereits angekündigt in die laufenden Verkaufsaktivitäten und die Stärkung der Liquidität fliessen. Zudem sollen sie Investitionen in Assetmanagement-Massnahmen ermöglichen, um damit die Vermietungsquote zu erhöhen, heisst es weiter.

Peach Property-Aktien gewinnen an der SIX zeitweise 5,52 Prozent auf 8,60 Schweizer Franken.

cg/uh

Zürich (awp)