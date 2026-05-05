|Kapitalmassnahme
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05.05.2026 20:29:00
Peach Property-Aktie: Kapitalerhöhung und Aktienrückkauf beantragt
Die Immobiliengesellschaft Peach Property stellt ihrer Generalversammlung vom 19. Juni mehrere Kapitalmassnahmen zur Abstimmung. Diese zielen auf eine höhere finanzielle Flexibilität und eine aktive Kapitalsteuerung ab.
Zusätzlich soll ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Millionen Franken genehmigt werden. Dieses entspreche bei aktuellen Kursen einem Rückkauf von rund 5 bis 7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals zur Optimierung der Bilanz. Die Durchführung sei aber abhängig von der Ergebnisentwicklung sowie der Kapitalstruktur.
Kontinuität ist im Verwaltungsrat geplant: Peach Property schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl sämtlicher bisherigen Mitglieder vor. Für das Präsidium kandidiert erneut Michael Zahn.
Zürich (awp)
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