Peach Property-Aktie: Kapitalerhöhung und Aktienrückkauf beantragt

Im Zentrum steht eine Erhöhung des bedingten Kapitals um rund 5,16 Millionen auf insgesamt knapp 11 Millionen neue Aktien, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit erhalte der Verwaltungsrat die Möglichkeit, bei Bedarf rasch Eigenkapital zu schaffen und Kapitalmassnahmen flexibel an Marktbedingungen und Unternehmensbedarf anzupassen.

Zusätzlich soll ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Millionen Franken genehmigt werden. Dieses entspreche bei aktuellen Kursen einem Rückkauf von rund 5 bis 7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals zur Optimierung der Bilanz. Die Durchführung sei aber abhängig von der Ergebnisentwicklung sowie der Kapitalstruktur.

Kontinuität ist im Verwaltungsrat geplant: Peach Property schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl sämtlicher bisherigen Mitglieder vor. Für das Präsidium kandidiert erneut Michael Zahn.

Zürich (awp)