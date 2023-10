Peach Property-Aktie gibt Gas: Präsident sowie weiterer Verwaltungsrat treten zum Monatsende zurück

Der exekutive Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti sowie Verwaltungsratsmitglied Kurt Hardt scheiden auf Ende Oktober aus dem Unternehmen aus. Verwaltungsratsmitglied Klaus Schmitz ist bis zur nächsten Generalversammlung zum exekutiven Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt worden.

Als Grund für den Rücktritt von Garzetti und Hardt werden in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstagabend "unterschiedliche Ansätze betreffend der Umsetzung der Unternehmensstrategie" genannt. Das Unternehmen sehe sich nach einer anhaltend starken Wachstumsphase mit einem veränderten Markt- und Finanzierungsumfeld konfrontiert, das der aktuellen Entwicklung des gesamten deutschen Immobilienmarktes entspreche. Hardt hatte im Verwaltungsrat die Ankeraktionärin Kreissparkasse Biberach vertreten.

Nach dem Rücktritt der beiden Verwaltunsratsnitglieder umfasst das Gremium ab Anfang November noch drei Mitglieder. Der neue geschäftsführende Vorsitzende des Verwaltungsrats Schmitz ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats und fungiert als Aktionärsvertreter der Peak Investment. Die bisherigen unabhängigen Verwaltungsräte Peter Bodmer und Christian De Prati bleiben im Amt, wie es weiter heisst.

Im April 2023 hatte der damalige Peach Property-CEO Thomas Wolfensberger seinen Rücktritt angekündigt. Garzetti hatte inder Folge als exekutiver Verwaltungsratspräsident auch die operativen Führungsaufgaben des CEO sowie den Vorsitz der Geschäftsleitung übernommen.

Peach Property ritt während Jahren auf einer Erfolgswelle. Die Fokussierung auf bezahlbaren Wohnraum in deutschen Städten zahlte sich aus, was sich auch am Aktienkurs zeigte. Doch mit den steigenden Zinsen, der Inflation und negativen Nachrichten aus dem deutschen Immobilienmarkt bläst dem Unternehmen seit längerem nun ein steifer Wind entgegen.

Für Papiere von Peach Property geht es am Freitag an der SIX nach einem etwas tieferen Start nun zeitweise um 2,66 Prozent nach oben auf 12,36 Franken.

