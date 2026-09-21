Peach Property Aktie fällt: Rückkauf von Hybridanleihe im Fokus

Peach Property hat im Rahmen eines öffentlichen Rückkaufangebots eine Hybridanleihe im Nennwert von 4,65 Millionen Franken zurückgekauft. Der Kaufpreis lag je nach Angebot zwischen 102 und 107 Prozent des Nennwerts, einschliesslich aufgelaufener und aufgeschobener Zinsen.

Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 105,2 Prozent teilte die Immobiliengesellschaft am Montag mit. Damit reduziere sich der ausstehende Gesamtnennbetrag der Hybridanleihe auf 41,32 Millionen Franken. Die Auszahlung an die teilnehmenden Anleiheinvestoren sei für den 23. September 2026 vorgesehen.

Die Aktie von Peach Property zeigt sich an der SIX bei 4,59 CHF rund 0,76 Prozent schwächer.

Zürich (awp)