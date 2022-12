Peach Property-Aktie fällt deutlich: Moody's reduziert Ratingausblick von Peach Property auf "negativ"

Das Kreditrating "Ba2" Corporate Family Rating (CFR) wurde gleichzeitig bekräftigt, wie die Ratingagentur am Donnerstag mitteilte.

Gleichzeitig werde aber das Rating der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Peach Property Finance GmbH auf "Ba3" von "Ba2" gesenkt, heisst es weiter. Begründet werden die Entscheidungen mit dem schwieriger gewordenen operativen Umfeld. Der zu erwartende Rückgang der Immobilienwerte sowie der inflationäre Kostendruck und eingeschränkte Finanzierungsmärkte sowie höhere Refinanzierungskosten würden zu einer Verschlechterung der Kreditkennzahlen führen.

Positiv sei, dass Peach Property einen stabilen Miet-Cashflow aufweise und die operative Leistung solide bleibe. Zudem bestehe bis zu einer Fälligkeit von 626 Millionen Franken im Jahr 2025 kein grösserer Refinanzierungsbedarf.

Die Peach Property-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 3,84 Prozent tiefer bei 18,02 Franken, nachdem sie im früheren Handel noch in der Gewinnzone lag.

London (awp)