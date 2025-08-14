Peach Property-Aktie: Bilanztransformation mit Neufinanzierung abgeschlossen

Damit sei die Bilanztransformation der finanziell klammen Immobiliengesellschaft abgeschlossen.

Die Fonds werden von Castlelake verwaltet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr.

Mit den neuen Mitteln werden laut den Angaben rund 310 Millionen Euro bestehende Kredite vorzeitig abgelöst. Die verbleibenden 100 Millionen würden für die vollständige Rückzahlung einer im November 2025 fälligen Unternehmensanleihe verwendet.

Damit sei die 2024 gestartete Bilanztransformation der Gruppe abgeschlossen und das Fälligkeitsprofil klar verlängert worden, heisst es. Laut Firmenchef Gerald Klinck steht Peach Property damit "auf einem soliden, nachhaltigen Fundament". Das Unternehmen könne sich nun auf die Performance des strategischen Portfolios sowie den Abverkauf des nicht strategischen Portfolios konzentrieren.

ls/ra

Zürich (awp)