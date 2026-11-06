Peabody Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Peabody Energy hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.580 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Peabody Energy mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch