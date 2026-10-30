Peab formerly Treb Tre Byggare B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Peab formerly Treb Tre Byggare B hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.50 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.91 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 15.90 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B 15.36 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.46 SEK sowie einem Umsatz von 16.29 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch