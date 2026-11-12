pdvWireless hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

pdvWireless hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2.86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat pdvWireless 2.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch