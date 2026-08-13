pdvWireless gewährte Anlegern Blick in die Bücher

pdvWireless hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei pdvWireless noch ein Gewinn pro Aktie von 1.35 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat pdvWireless 2.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch