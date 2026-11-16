PDS Biotechnology B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PDS Biotechnology B lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

PDS Biotechnology B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.190 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch