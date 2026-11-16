PDG Realty stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PDG Realty lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7.63 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 81.99 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55.78 Prozent zurück. Hier wurden 3.1 Millionen USD gegenüber 6.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch