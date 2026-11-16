PDG REALTY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PDG REALTY hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 19.61 BRL gegenüber 223.36 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 58.29 Prozent auf 15.7 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch