PDD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PDD hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.51 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.38 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch