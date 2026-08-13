PCS Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PCS Technology hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.23 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PCS Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0.210 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PCS Technology 0.9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch