PCS Machine Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PCS Machine Group hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.080 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 722.9 Millionen THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 543.9 Millionen THB.

Redaktion finanzen.ch