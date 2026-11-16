PCS Edventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PCS Edventures stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch