PCS Edventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PCS Edventures hat am 26.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 1.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.030 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PCS Edventures im vergangenen Geschäftsjahr 6.35 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PCS Edventures 7.42 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch