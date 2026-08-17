PCS Edventures gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PCS Edventures lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

PCS Edventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch