PCI-Suntek: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PCI-Suntek präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PCI-Suntek ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3.09 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PCI-Suntek 2.67 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch