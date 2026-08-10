PCI Hodings: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PCI Hodings präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.64 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.54 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch