PCI Hodings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PCI Hodings hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21.37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29.69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.27 Milliarden JPY – eine Minderung von 10.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.00 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch