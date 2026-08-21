PCC Rokita stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PCC Rokita hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.19 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.270 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 512.4 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 13.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 449.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch