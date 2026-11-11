PCC Rokita: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PCC Rokita stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.65 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.64 PLN je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCC Rokita in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 470.7 Millionen PLN im Vergleich zu 414.6 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch