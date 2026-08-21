PCC Exol veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PCC Exol gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.12 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 PLN erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 335.0 Millionen PLN gegenüber 269.9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch