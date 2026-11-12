PCC Exol verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PCC Exol stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0.07 PLN gegenüber 0.060 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCC Exol in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 313.3 Millionen PLN im Vergleich zu 270.9 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch