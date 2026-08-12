PCBTechnologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PCBTechnologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.03 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PCBTechnologies 0.070 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12.98 Prozent auf 138.4 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 159.0 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.ch