PCBL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PCBL hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.63 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PCBL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.74 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 21.64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch