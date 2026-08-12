PC Jeweller stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PC Jeweller hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.23 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PC Jeweller noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PC Jeweller 8.77 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch