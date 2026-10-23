PBCO Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PBCO Financial lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.390 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch