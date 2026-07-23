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23.07.2026 03:15:19

PBCO Financial Corporation Q2 Income Advances

(RTTNews) - PBCO Financial Corporation (PBCO) released a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $2.22 million, or $0.43 per share. This compares with $2.06 million, or $0.39 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.7% to $9.74 million from $8.96 million last year.

PBCO Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.22 Mln. vs. $2.06 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.39 last year. -Revenue: $9.74 Mln vs. $8.96 Mln last year.

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Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’967.02 19.32 SGBJ3U
Short 15’243.84 13.95 SMYBKU
Short 15’859.48 8.69 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’315.88 22.07.2026 17:31:44
Long 13’771.37 19.59 SGBRFU
Long 13’464.67 13.75 SJB42U
Long 12’889.08 8.88 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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