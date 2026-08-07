PB Fintech präsentierte Quartalsergebnisse

PB Fintech äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.53 INR, nach 1.85 INR im Vorjahresvergleich.

PB Fintech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.88 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3.19 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 18.48 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.ch